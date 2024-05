Pacientes estão reclamando da demora para conseguir exames no Laboratório Central e nos postos de coletas. O vereador Dr. Jonas Rodrigues (MDB) disse ontem ao A TRIBUNA que vai cobrar explicações da Secretaria Municipal de Saúde, pois tem recebido muitas reclamações nesse sentido.

“Vou entrar com um requerimento cobrando explicações sobre o que está acontecendo. Pois, os pacientes estão indo ao Laboratório e nos postos de coletas para fazer exames. No entanto, não estão conseguindo”, atesta o vereador.

A informação repassada a ele é de que os exames só estão sendo feitos mediante agendamento e levando até três dias para sair. “É um absurdo isso. Simples exames laboratoriais com muita demora para serem feitos. Têm pessoas com suspeita de dengue nesta situação que não estão conseguindo fazer a coleta. Pois, só faz com agendamento, que estão levando até três dias. Precisa de mais agilidade”, reiterou o parlamentar.