O prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) deu um “jeitinho” de driblar a Justiça Eleitoral e renomeou em novos cargos os secretários exonerados no último dia 5 de abril para que ficassem desincompatibilizados para concorrerem a vagas na Câmara Municipal nas eleições de outubro.

No diário oficial do município, edição 5.686, foram publicadas as portarias renomeando três ex-secretárias, mais o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) e o ex-coordenador do Gabinete de Comunicação Social.

Vinícius Amoroso, que deixou a Coder, foi nomeado por Pátio como assessor de Gabinete I na Secretaria Municipal de Governo, mesmo cargo para o qual foi nomeada a ex-secretária de Educação, Mara Gleibe da Fonseca e a ex da Habitação, Huani Rodrigues.

Já a ex-secretária de Meio Ambiente, Kamila Dourado, foi nomeada pelo prefeito como assessora de Gabinete II, também na Secretaria Municipal de Governo; e, Wender Dias, que deixou o Gabinete de Comunicação Social acabou sendo nomeado como assessor de Gabinete III, também na pasta do Governo.

As nomeações nos novos cargos, no entendimento do Paço Municipal, garantem que os pré-candidatos ao legislativo municipal estejam desincompatibilizados das funções anteriores, onde ordenavam despesas, como determina a Justiça Eleitoral.

A renomeação dos ex-secretários já era esperada, porém nos novos cargos que seriam criados pelos projetos de leis que tramitam na Câmara Municipal, que geraram polêmica e acabaram não aprovados, após quatro tentativas frustradas do Poder Executivo.