Os dois dirigentes estavam ontem na Capital para trocar ideais com Avalone sobre os encaminhamentos dados para a disputa eleitoral deste ano no município.

O presidente do PSDB de Mato Grosso, deputado Carlos Avalone, garantiu ontem que o caminho da sigla em Rondonópolis será definido pelos filiados locais. A declaração vem em meio a boatos de que poderia ocorrer intervenção estadual em Rondonópolis, já que alguns setores da sigla estariam insatisfeitos com a decisão da direção municipal em apoiar a pré-candidatura a prefeito do deputado Cláudio Ferreira (PL).

“Nós [estadual] vamos respeitar a opinião de Rondonópolis neste próximo pleito eleitoral”, reforçou Avalone, sepultando os “boatos” que circularam pela cidade, no fim de semana, de que os ‘insatisfeitos’ da sigla poderiam recorrer à direção estadual para que os tucanos não estejam no palanque do Paisagista.

Guinancio classificou os “boatos” como “mentirosos”. Segundo ele, não é segredo que há segmentos no partido que não estão satisfeitos com a decisão tomada pelo colegiado de caminhar com Cláudio Ferreira.

“Mas, não tem disso (intervenção). O próprio presidente (Avalone) disse aí no vídeo que o posicionamento dele é de não intervenção”, ressaltou, acrescentando que esta sua agenda na Capital com o presidente Carlos Avalone já estava agendada desde a semana passada.

“Esta minha vinda a Cuiabá era algo programada desde a semana passada”, frisou Guinancio, descartando que teria sido motivada pelos rumores de que poderia ter intervenção em Rondonópolis para colocar os tucanos e o Cidadania no palanque do deputado Thiago Silva, que é pré-candidato pelo MDB.