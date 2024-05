Os integrantes da chapa única que concorrem à eleição da nova diretoria do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Rondonópolis (Impro), deram início ao período de campanha, na busca de conquistar o voto da maioria dos servidores no pleito que acontece no próximo dia 4 de junho.

Encabeçada pelo atual procurador jurídico do Instituto, o servidor Danilo Ikeda Caetano, a chapa prega a continuidade dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo atual diretor executivo Roberto Carlos Correia de Carvalho, que está no cargo desde 2015.

Em visita ao A TRIBUNA, na tarde de ontem, os integrantes da chapa única, que além de Danilo Ikeda para o cargo de diretor executivo, conta ainda com os servidores Lucinete Rodrigues de Oliveira, como gerente de Finanças e Investimentos; Olivia Oliveira Muniz, gerente de Administração; Fábio Sandro Lemos de Lima, para a gerência de Benefícios; e, Milene dos Reis Maia, para a Procuradoria Jurídica, destacaram as suas principais propostas.

“Nós queremos dar continuidade ao trabalho desta gestão, garantindo amparo ao servidor, defendendo as pautas da categoria como a não realização de uma reforma previdenciária, que sabemos que não precisa ser feita porque é possível manter o Instituto sem reforma; a realização de concurso público, porque precisamos que haja aumento no número de segurados, até porque, com esse último concurso da educação o que ocorreu foi apenas uma recomposição da quantidade de servidores ativos e precisamos que haja avanço. Para se ter uma ideia, temos uma média de 10 servidores aposentados por mês, 100 por ano. São cerca de 2 servidores ativos para cada aposentado e esse percentual precisa aumentar”, ressaltou Danilo.