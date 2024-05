O PT em Rondonópolis tem como pré-candidato a prefeito o empresário e assessor especial do Ministério da Agricultura (Mapa), Carlos Ernesto Augustin, o Teti. Ao mesmo tempo, também vem conversando para uma composição de aliança com o PSB do prefeito Zé Carlos do Pátio, que tem como pré-candidato a prefeito o diretor-geral do Sanear, Paulo José.

A Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB, poderá lançar apenas chapa de vereadores na eleição deste ano em Rondonópolis. Isto é, não ter candidato disputando o comando do Palácio da Cidadania. Esta é uma hipótese que estaria sendo aventada internamente nas hostes petistas, segundo revelaram fontes ao A TRIBUNA.

Teti teria se irritado, conforme fontes revelaram ao A TRIBUNA, com a forma pela qual o prefeito vem construindo a coalização de partidos de esquerda e centro-esquerda, as chamadas forças progressistas, com vistas à corrida sucessória deste ano em Rondonópolis.

Teti, que vinha sendo bastante eloquente em relação ao pleito deste ano, de repente se calou. Inclusive, não compareceu aos dois últimos encontros puxados pelo PSB para os progressistas discutirem a eleição do próximo ano.

Em meio à insatisfação de Teti, uma fonte revelou à reportagem, que o partido do presidente Lula avalia, no momento, três possibilidades para o pleito. Lançar candidatura própria, manter o apoio a Paulo José e, por fim, não ter candidato a prefeito, somente chapa com candidatos a vereador.

Vale lembrar que na história política recente de Rondonópolis algo semelhante já aconteceu. O extinto PPS, que era liderado no município pelo ex-prefeito Percival Muniz, lançou na eleição de 2008 apenas uma nominata de postulantes a uma das 21 cadeiras da Câmara Municipal.

Não manifestou apoio aos dois concorrentes da corrida sucessória pelo comando do Palácio da Cidadania.

A eleição daquele ano foi vencida pelo atual prefeito Zé Carlos do Pátio, que concorreu pelo MDB e derrotou o ex-prefeito Adilton Sachetti, que pelo extinto PR tentava a reeleição.