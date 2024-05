Dados do boletim do turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), divulgado na última semana, mostram que o Aeroporto Maestro Marinho Franco, de Rondonópolis, registrou aumento de 22% no número de embarques e desembarques em 2023 em comparação com 2022, maior aumento entre os aeroportos de Mato Grosso no ano. Segundo o boletim, 51,5 mil passageiros embarcaram e desembarcaram na cidade em 2023.

Apesar do crescimento no número de passageiros em Rondonópolis, mesmo com um único voo da empresa Azul Linhas Aéreas atualmente em operação no Marinho Franco, o movimento registrado no aeroporto de Sinop segue sendo bem maior e teve um fluxo de 342.493 embarques e desembarques em 2023, um aumento de 12,3% em comparação ao ano anterior.