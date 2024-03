O União venceu o Mixto por 1 a 0, na tarde deste sábado (16), na Arena Pantanal, em jogo de ida da semifinal do Mato-grossense Martinello Sicredi.

Anderson Canhoto marcou o único gol da partida, aos 35 minutos do 1º tempo.

Com o resultado, o Colorado tem a vantagem do empate para o jogo da volta.

As duas equipes voltam a se encontrar no próximo sábado (23), no Luthero Lopes, em Rondonópolis.