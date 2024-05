O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal, vereador Subtenente Guinancio (PSDB), disse ontem ao A TRIBUNA que aguarda resposta dos órgãos de controle, em especial do Ministério Público Estadual (MPE), sobre o relatório encaminhado pelo Poder Legislativo sobre o procedimento que foi aberto na Casa de Leis no ano passado para apuração de denúncias de supostas irregularidades na eleição que escolheu os novos conselheiros do Conselho Tutelar de Rondonópolis.

“Estou aguardando uma resposta, em especial do Ministério Público, sobre o relatório que encaminhamos sobre as graves denúncias de irregularidades ocorridas no processo eleitoral para escolha dos conselheiros tutelares de nossa cidade”, externou o tucano, acrescentando que pela gravidade das denúncias acredita que terá desdobramentos.

“Encaminhamos para os órgãos de controle, como a Controladoria, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público o resultado da nossa apuração. Fizemos isso para que as irregularidades levantadas não fiquem impunes. Agora, seguimos aguardando que estes órgãos de controle cumpram o seu papel”, aponta o vereador.