A abertura dos estabelecimentos comerciais em horário especial de Natal já se tornou uma tradição na cidade, além de uma oportunidade para as pessoas anteciparem as compras de Natal prestigiando o comércio local.

Estabelecido por meio de acordo em convenção coletiva de trabalho pelos sindicatos do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincom) e dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro), o horário especial de Natal tem adesão facultativa.

Neste domingo (10), dia em que se comemora os 70 anos de emancipação político-administrativa de Rondonópolis, o comércio local pode abrir as portas das 7h às 15h. A abertura é facultativa e definida conforme a Convenção Coletiva de Trabalho. Já a partir da próxima segunda-feira (11), tem início o horário estendido especial de Natal.

O horário estendido tem início nesta segunda e, até a sexta-feira (15), o comércio deve abrir as portas das 8h às 22h. Já no sábado (16), o funcionamento segue das 8h às 20h, e no domingo (17), a abertura será das 8h às 18h.

Já na semana que antecede o Dia de Natal, entre a segunda-feira (18) e a sexta-feira (22), o consumidor rondonopolitano e da região poderá fazer suas compras no comércio local das 8h às 22h.

Para o dia 23 (sábado), já em clima natalino, ficou acordado que comércio abrirá das 8h às 21h e na véspera de Natal, domingo (24), as lojas abrem das 8h às 18h.