A promessa da Prefeitura de Rondonópolis era de que começaria, na segunda-feira (4), a instalar a decoração de Natal na região central da cidade. No entanto, no final da tarde ontem (5), o A TRIBUNA recebeu reclamações de lojistas dando conta de que o serviço, até aquele momento, ainda não havia começado.

O anúncio de que iniciaria a montagem na segunda-feira foi feito pelo secretário Municipal de Cultura, Pedro Augusto de Araújo, após reportagem do A TRIBUNA, na semana passada, trazer queixas de comerciantes sobre a demora da decoração natalina.

Havia um temor entre os lojistas da região central, como mostrou a reportagem, que a prefeitura repetisse os anos anteriores, quando fez um “quebra-galho” com decoração em poucos locais e programação natalina de última hora.

No último ano, por exemplo, os comerciantes lembraram que, após muitas cobranças e críticas, foi feita a iluminação especial no centro faltando menos de semana para o Natal. Como se não bastasse, além da demora, uma decoração de pouca atratividade, com material de baixa qualidade e baixa luminosidade.

Para este ano, segundo o secretário Pedro Augusto, a decorarão, que teria a previsão de estar com a montagem concluída até o próximo dia 12, contemplaria as principais vias comercias do centro da cidade, entre as Praças dos Carreiros e Brasil.

Segundo ele, a decoração natalina a ser montada na região central, pela bagatela de R$ 472 mil, contará com a parceira da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (Acir).