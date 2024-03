O grande ato de filiação do Partido Liberal (PL) realizado nesta sexta-feira, dia 22, consolidou o nome do deputado estadual Cláudio Ferreira (PL) para a disputa pela Prefeitura de Rondonópolis.

Com casa cheia, o partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu a filiação de três vereadores em mandato, além dos pré-candidatos ao legislativo municipal.

O evento contou com a presença das lideranças locais do PL, além do deputado federal José Medeiros (PL), do senador Wellington Fagundes (PL), do presidente estadual do PL, Ananias Filho, dos vereadores de Rondonópolis Dr. José Felipe, Kalynka Meirelles e Paulo Schuh, que se aliaram ao partido, do vereador Subtenente Guinancio representando o PSDB e de outras lideranças de partidos aliados ao PL em Rondonópolis, como o Partido Novo, Podemos, Cidadania, PRTB e Democracia Cristã.

Em sua fala, o senador Wellington Fagundes destacou que não há dúvidas quanto à escolha de Cláudio Ferreira como candidato do PL para as eleições deste ano.

“Nós estamos aqui com os nossos aliados, com partidos que querem estar conosco, e portanto, podemos dizer que em outros partidos os candidatos serão acertados em coligação, mas aqui, internamente, não tem um pré-candidato, o nosso candidato foi definido pela população, com o apoio do PL municipal, estadual e nacional, com o presidente Bolsonaro e com a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, o nosso candidato é o Cláudio Ferreira”, disse o senador ao declarar apoio ao deputado estadual.

O deputado federal José Medeiros lembrou ainda que a pré-candidatura de Cláudio Paisagista representa uma esperança para o município.

“Rondonópolis está caminhando mal, apesar de ter muito dinheiro, um orçamento de quase R$ 3 bilhões, porém há uma esperança com o nome do Cláudio de que nós possamos colocar Rondonópolis nos rumos do desenvolvimento, sendo o celeiro de empresas e da geração de empregos, para que nossos cidadãos possam trazer o sustento para suas casas e, assim, transformemos nossa essa cidade no principal polo econômico de Mato Grosso”.

Em sua fala durante o ato de filiação, o deputado Cláudio Ferreira reforçou seu compromisso com a cidade e com mudança.