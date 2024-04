O deputado estadual Cláudio Ferreira (PL) classificou, nesta segunda-feira (15), como equivocada a criação da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC). A estatal foi criada pela prefeitura de Rondonópolis para assumir o serviço de transporte coletivo, prestado anteriormente sob concessão pela empresa Cidade de Pedra.

“A solução do prefeito é igual ou pior que o próprio problema, foi mais uma decisão política equivocada. Montar uma estatal pública é uma solução errada, que já foi provada ineficiente várias vezes e está aí o exemplo. O prefeito tomou essa decisão e nós todos estamos pagando o preço”, declarou Cláudio Paisagista em entrevista à rádio Jovem Pan de Rondonópolis.