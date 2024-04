O União Esporte Clube deu o pontapé inicial na sua preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D. O elenco, que ganhou uma semana de folga após ficar com o vice-campeonato Mato-grossense, se reapresentou ontem (15) pela manhã, no CT do Jardim Iguaçu.

Na reapresentação, a novidade foi a chegada do primeiro reforço do Vermelhinho para a disputa da competição nacional, onde estreia fora de casa, diante do Iporá (GO), no dia 28 de abril. Trata-se do atacante Erik Roberto, com passagem pelo Volta Redonda (RJ), CRB (AL), Vitória, Hercílio Luz (SC) e CD Alves de Portugal.

Ele também já conhece o futebol mato-grossense, onde defendeu, em 2022, o Luverdense. Com 29 anos, o jogador tem características de atuar pelas beiradas do campo, tanto pelo lado direito quanto esquerdo.