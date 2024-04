O Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0 no início da tarde deste domingo (28) no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou os vitoriosos na liderança provisória do torneio com 9 pontos, e o Flamengo em quinto lugar com 7.

Para se manter na ponta da tabela após o encerramento da rodada, o Botafogo precisa torcer, ainda neste domingo, por tropeços do Bragantino, que soma 7 pontos e enfrenta o Fortaleza, no Ceará, às 17h30 (MT); do Athlético Paranaense, adversário do Juventude na Serra Gaúcha às 17h30 (MT); e ainda do Inter, que enfrenta o Atlético Goianiense às 19h (MT) no Beira-Rio.

O Furacão e o Colorado têm 6 pontos cada e, para ultrapassar o Botafogo, precisam vencer e tirar uma diferença no saldo de gols.

Já o Flamengo viu interrompida uma sequência de 12 clássicos estaduais sem derrota e chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer. Os gols do duelo deste domingo foram marcados por Luiz Henrique, depois de bela jogada ensaiada em cobrança de escanteio aos sete minutos da segunda etapa, e por Savarino, já nos acréscimos.

Os rivais voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebe o Amazonas no Maracanã, às 20h30 (MT), na quarta-feira (1°). O Alvinegro enfrenta o Vitória no Nilton Santos, às 18h (MT) de quinta-feira (2).

O jogo

Sob forte calor no Maracanã, o clássico começou com o Flamengo tomando a iniciativa. A primeira boa chance criada aconteceu aos três minutos. Arrascaeta levantou na área para De La Cruz ajeitar de cabeça para Luiz Araújo bater de primeira no canto. A bola passou rente à trave. Os primeiros minutos eram de domínio rubro-negro.

Aos 10’, Bruno Henrique, dentro da pequena área, desviou a bola para o gol. Mas, após checagem do VAR, a arbitragem marcou o impedimento do atacante. Pressionando a saída de bola alvinegra, o Flamengo por muitas vezes recuperava a posse no campo ofensivo e conseguia criar as jogadas pelas laterais.

Aos 40’, após troca de passes no ataque, a bola ficou com Luiz Araújo, que tentou o chute colocado, mas a bola foi para fora. Nos acréscimos, Bruno Henrique fez boa jogada pela esquerda, passou pela marcação e cruzou rasteiro para o meio da área. O goleiro botafoguense fez a defesa. Com domínio rubro-negro, mas sem gols, a primeira etapa terminou com tudo igual no placar.

Para o segundo tempo, o time rubro-negro voltou com Allan no lugar de Erick Pulgar. Aos sete minutos, o Botafogo abriu o placar com Luiz Henrique, que pegou de primeira da entrada da área e acertou o canto direito de Rossi: 1 a 0. Um belo gol.

Após sofrer o gol, o Fla tentou ir para cima buscar logo o empate. Aos 19’, Arrascaeta cruzou para Fabrício Bruno cabecear com perigo. O Rubro-Negro ficava com a posse de bola no ataque e rondava a área do Botafogo. Aos 38’, Wesley cruzou na primeira trave e Lorran subiu para cabecear com perigo.

Nos acréscimos, o Botafogo marcou o segundo gol com Savarino e deu números finais ao jogo. Com o resultado, o Flamengo sofre a primeira derrota no Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Allan), De La Cruz e Arrascaeta (Lorran); Luiz Araújo (Gerson), Bruno Henrique e Pedro.

Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter (Alexander Barboza), Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Eduardo (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Jeffinho), Savarino e Junior Santos (Diego Hernández).

Técnico: Arthur Jorge.

Ficha técnica

Flamengo 0x2 Botafogo – 4ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 28/04/2024 às 10h (MT)

Arbitragem: Raphael Klaus (FIFA/SP), Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Cartões amarelos: Savarino (BOT), Danilo Barbosa (BOT), Luiz Henrique (BOT), De La Cruz (FLA), Jeffinho (BOT)

Gols: Luiz Henrique (7’2ºT) e Savarino (47’2ºT).