Jogando na noite deste sábado (23) no Estádio Luthero Lopes, em jogo que começou as 18h, o União voltou a vencer o Mixto de Cuiabá e chega a mais uma final do campeonato mato-grossense, a terceira consecutiva nos últimos 3 anos.

Depois de vencer o primeiro jogo em Cuiabá por 1 x 0, na semana passada, o Colorado não tomou conhecimento do Mixto também em Rondonópolis e voltou a vencer por 2 x 1, sendo superior à equipe cuiabana durante todo o jogo.

O União abriu o placar logo aos 3’ através de Danielzinho e foi para o intervalo com o 1 x 0. E poderia ter ampliado o placar através de boas chances desperdiçadas, enquanto o seu goleiro Caio praticamente não trabalhou.

No segundo tempo o panorama foi o mesmo, com o União superior no jogo, mas o segundo gol só aconteceu aos 32’ do segundo tempo através de Yan, que aproveitou o rebote na área depois de grande jogada de Pikachu. Justamente dois jogadores que tinham acabado de entrar, em feliz intervenção do técnico Luciano.

Aos 40’ o mixtense Kennedy diminuiu para 2 x 1. Mesmo o Colorado tendo o seu camisa 5, Alex Nagib expulso aos 46’, não teve dificuldade de administrar o placar até o apito final do árbitro Leonardo.

Torcida atendeu o chamado

Mesmo com o tempo fechado em Rondonópolis, a torcida colorada mais uma vez demonstrou o seu amor pelo clube e compareceu ao Luthero Lopes proporcionando o recorde de público do campeonato com 5.530 pagantes para uma renda de R$ 102.200,00.

Nem a chuva que caiu, diminuiu a vibração da torcida colorada, que empurrou o time pra cima do Mixto, comemorando muito no final mais uma decisão.

Agora é esperar o resultado de Cuiabá x Luverdense na próxima quarta-feira, na Arena Pantanal.

O Cuiabá leva a vantagem do empate porque também venceu em Lucas do Rio Verde por 1 x 0, e deverá voltar a decidir o título contra o União, como aconteceu nos últimos dois anos, onde acabou vencendo essas decisões.

O União está invicto, não perdeu pra ninguém, o que gera uma grande confiança de que este ano a história será diferente, mesmo respeitando muito o Cuiabá, que é um dos clubes da série A do futebol brasileiro.

Fica uma certeza. A torcida colorada mais uma vez vai quebrar o recorde do mato-grossense.

