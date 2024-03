Há muitos anos a glória do futebol local não é valorizada pelo poder público, mais especificamente pela Prefeitura de Rondonópolis. Há muito tempo, o Estádio Municipal Luthero Lopes perdeu a sua cobertura no setor de cadeiras e a sua reconstrução fica só em promessas, principalmente em época de eleições municipais, como agora.

O atual prefeito, José Carlos do Pátio, já no final deste segundo mandato, está na relação dos que prometeram e não cumpriram com o torcedor do futebol rondonopolitano, que se vê obrigado a prestigiar nossos clubes debaixo de um sol escaldante ou debaixo de muita chuva, como aconteceu na noite deste sábado, 23.

Sem sombra de dúvidas, se o setor de cobertas estivesse recuperado o público que bateu o recorde do matogrossense, seria ainda bem maior.

Um torcedor declarou ao A TRIBUNA que “o Zé Pátio que anda gastando milhões em muitas praças pela cidade, porque ele não destina uma pouco dessa gastança para proporcionar um mínimo de conforto ao torcedor que comparece ao Luthero Lopes?”. E ainda afirmou: “o poder público não prestigia o torcedor”.

Fica aí o recado, dia 6 de outubro está bem próximo, senhor prefeito.