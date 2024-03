A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) investiu R$ 11,8 milhões na aquisição de sete novos microscópios direcionados à realização de procedimentos cirúrgicos nos hospitais administrados pelo Estado. Os novos equipamentos vão aprimorar o serviço prestado pelo Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, e Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres e Sinop.

No Hospital Regional de Rondonópolis, onde o novo equipamento já está operando, a diretora Milena Polizel disse que a aquisição do equipamento vai favorecer o núcleo e dinamizar as ações na unidade.

“Em 2022, nós realizamos mais de 5.747 cirurgias e chegamos no quantitativo de 6.628 em 2023, um aumento significativo. Com essa aquisição, a tendência é continuar atendendo cada vez mais pacientes e proporcionar mais qualidade com equipamentos de última geração”, avaliou.

Além dessas unidades, o Hospital Central, que está em fase final de construção e será entregue em 2025, também será contemplado com o moderno equipamento cirúrgico.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, comemorou a aquisição dos equipamentos e reafirmou o compromisso de investir em tecnologia e capacitação profissional.

“A compra desses equipamentos representa a melhora na assistência em saúde oferecida à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso, garantindo eficiência no serviço e, consequentemente, mão de obra qualificada. Esse investimento vai permitir que mais pessoas tenham acesso aos procedimentos cirúrgicos, devido à alta precisão alcançada nesses equipamentos e à realização de cirurgias avançadas e complexas”, destacou.

O secretário Adjunto de Gestão Hospitalar da SES, Oberdan Lira, explicou que a entrega dos equipamentos integra uma série de ações que visam fortalecer o atendimento na rede estadual.