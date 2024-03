Em partida realizada neste domingo na Arena Pantanal para um público de 1.856 pessoas, na capital de Mato Grosso, o time do Cuiabá confirmou mais uma vez está na final do Campeonato Mato-grossense. A renda ficou em R$ 25.440, onde o total de pagantes foi de 1.544 pessoas.

Depois de vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o Dourado fez 4 a 3 no Luverdense na segunda partida neste domingo, 24, e ficou com a classificação para pegar o União na grande decisão de 2024, e pela terceira vez consecutiva entre esses dois finalistas.

Em um jogo movimentado, o Dourado abriu o placar com Fernando Sobral, de carrinho, aos 14 minutos do primeiro tempo. O Dourado ampliou com uma pintura do zagueiro Bruno Alves, que acertou um lindo chute de longa distância.

Já na etapa final, Deyverson fez o terceiro do Cuiabá. O Luverdense diminuiu logo em seguida, com Joãozinho. Um minuto depois, novamente Deyverson balançou a rede para manter o Dourado confortável no marcador.

Aos 21, Nico Rangel anotou um golaço e manteve o Verdão vivo no jogo. Nos acréscimos, de novo ele desviou pro fundo do gol e fechou o placar: 4 a 3.

Como o placar do primeiro jogo foi 1 x 0, no agregado ficou em 5 a 3 e o Cuiabá garantiu presença na quarta final estadual consecutiva e venceu as 3 primeiras e agora quer o tetra contra o União de Rondonópolis que vem de uma campanha impecável, o único invicto do campeonato.

A decisão

Campeão nas últimas três edições do Mato-grossense, o Dourado foca em levantar a taça estadual pela quarta vez seguida de forma inédita. A equipe auriverde vai disputar o título contra o União, que promete um final diferente na história desta final de 2024.

Vaga na Série D

Luverdense vai disputar o terceiro lugar contra o Mixto para definir quem fica com a segunda vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

A finalíssima

O primeiro jogo entre União e Cuiabá pelo título matogrossense de 2024 será realizado na Arena Pantanal.

O jogo decisivo ocorre no Luthero Lopes, casa do Colorado, que construiu a melhor campanha da primeira fase.

E o União tem essa vantagem de decidir em casa para mudar o favoritismo do Cuiabá e assim conquistar o título de campeão pela segunda vez em sua história.

A torcida colorada promete levar mais torcida do que o Cuiabá em plena Arena Pantanal, no primeiro jogo, e depois lotar o Luthero Lopes na grande decisão, batendo novamente o recorde de público do campeonato, ou seja, mais do que os 5.530 torcedores pagantes da semifinal de sábado, 23, quando sacramentou sua classificação contra o Mixto na vitória por 2 x 1.