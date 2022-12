O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) realizará a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos em 2022, neste dia 15 de dezembro, quinta-feira. O evento ocorrerá a partir das 19h, no teatro Zulmira Canavarros, localizado no anexo à Assembleia Legislativa (ALMT), em Cuiabá.

A entrega dos diplomas será feita a 37 candidatos que foram eleitos no pleito deste ano, entre titulares e suplentes. Serão diplomados, ainda, um suplente eleito por partido. O pleito ocorreu no dia 02 de outubro, com a definição dos cargos de governador de Mato Grosso, deputados estaduais, deputados federais e senador, em primeiro turno. Já a definição do cargo de presidente ocorreu em segundo turno, no dia 30 de outubro.

Eleito com 68,45% dos votos, o atual governador do estado, Mauro Mendes (União), será diplomado no cargo para o segundo mandato. O vice-governador eleito, Otaviano Pivetta, também receberá o diploma para o exercício do segundo mandato no cargo. No Senado Federal, Wellington Fagundes (PL) será o representante de Mato Grosso, com 63,54% dos votos, tendo como 1º suplente Mauro Carvalho e 2ª suplente, Rosana Martinelli.

Serão diplomados ainda, nos cargos de deputados(as) federais: Fábio Garcia (União), Abílio Brunini (PL), José Medeiros (PL), Juarez Costa (MDB), Emanuel Pinheiro da Silva Primo – Emanuelzinho (MBD), Amália Barros (PL), Rubia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira – Coronel Fernanda (PL) e Jonildo José de Assis – Coronel Assis (União).

Já nas vagas de deputados(as) estaduais, receberão o diploma: Janaína Riva (MDB), Max Russi (PSB), Eduardo Botelho (União), Ondanir Bortolini – Nininho (PSD), Lúdio Cabral (PT), Gilberto Cattani (PL), Dilmar Dal Bosco (União), Sebastião Machado Rezende (União), Júlio Campos (União), Thiago Silva (MDB), Faissal Calil (Cidadania), Fábio José Tardin – Fabinho (PSB), Valdir Barranco (PT), Carlos Avalone (PSDB), Alberto Machado – Beto Dois a Um (PSB), Claudio Ferreira (PTB), Diego Guimarães (Republicanos), José Eugênio de Paiva – Dr. Eugênio (PSB), Valmir Moretto (Republicanos), João José de Matos – Dr. João (MDB), Paulo Araújo (PP), Wilson Santos (PSD), Elizeu Nascimento (PL) e Lídio Barbosa – Juca do Guaraná Filho (MDB).

No caso dos(as) suplentes, serão diplomados(as) um(a) por partido. Juntamente com o convite da Justiça Eleitoral, os eleitos que serão diplomados terão direito a um acompanhante e convidados. Cada deputado estadual, deputado federal e senador receberão 10 credenciais, além do acompanhante. O mesmo vale para o cargo de vice-governador. Já o governador terá direito, além de um acompanhante, a 50 convidados. O 1º e a 2ª suplentes de senador receberão, além do convite de acompanhante, cinco credenciais.