Uma cerimônia pública foi realizada neste fim de semana para marcar a universalização da coleta seletiva de lixo em Rondonópolis, sendo o primeiro município deste porte na região Centro-Oeste a fazer a coleta seletiva individualizada (porta a porta) em todas as regiões da zona urbana.

O serviço foi implantado de forma gradativa e já cobria regularmente 60% dos bairros. Para alcançar a totalidade a Prefeitura, através do Sanear, ampliou a frota e também a equipe da coleta seletiva. Os dias e horários desta coleta já foram informados em panfletos distribuídos nos domicílios e também podem ser consultados no site e nos serviços de atendimento do Sanear.

“O Poder Público está fazendo sua parte, mas a adesão da população é fundamental para o sucesso. A sociedade precisa, cada vez mais, entender que resolver o problema do lixo passa por ações individuais e coletivas”, afirmou o presidente do Sanear, Paulo José Correia.

“A gente precisa ter a compreensão que o lixo não some depois que deixa a nossa casa. Ter consciência e atitude sobre o que se faz com ele é primordial. Contamos com o apoio de todos para dar esse presente à nossa cidade”, completou, fazendo uma alusão ao aniversário de Rondonópolis no dia 10 de dezembro.

O prefeito José Carlos do Pátio também reforçou o apelo para que a população procure se informar e contribua para ampliar o volume do lixo coletado para a reciclagem. Ele disse ainda que a universalização é parte de um projeto maior, focado na responsabilidade ambiental e na melhoria da qualidade de vida dos rondonopolitanos.

As autoridades também apontaram que a iniciativa terá consequências positivas para a economia e o desenvolvimento social. “Isso tem a ver com saúde ambiental da cidade, com desdobramentos em várias áreas. Quando se coloca a coleta seletiva em toda a cidade, você cria postos de trabalho nas cooperativas que vão reciclar este material e minimiza o impacto do lixo no meio ambiente”, explicou a juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, titular do Juizado Volante Ambiental e parceira no projeto de ampliação da coleta seletiva.

Além de autoridades dos três poderes e das lideranças do movimento comunitário, a cerimônia teve também a participação de representantes de entidades ligadas ao comércio, indústria, serviços, construção civil, da UFR, Unemat, PM, 18 GAC e das cooperativas Coopercicla e Nova Esperança – que atuam diretamente na seleção e reciclagem dos materiais coletados no município.

Vale lembrar que os moradores podem destinar a essa coleta o chamado ‘lixo seco’ (papéis, papelões, plásticos, vidros e metais). Estes materiais podem ser acondicionados de forma conjunta, já que a separação será feita posteriormente pelas cooperativas credenciadas.