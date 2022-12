Para quem imaginava que Rondonópolis já pudesse aparecer com uma população com quase 300 mil habitantes, a prévia do Censo 2022, divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou a cidade ainda com 253.388 habitantes, com base em dados coletados até o dia 25 de dezembro. Mas o levantamento ainda não terminou na cidade.

O número divulgado agora foi aquém do que muita gente estimava. Nesse sentido, o A TRIBUNA recebeu, através de notícia postada em seu Facebook sobre a prévia populacional do IBGE, dezenas de mensagens de pessoas que ainda não foram pesquisadas no levantamento na cidade.

“Eu ando em vários lugares de nossa cidade e é fácil observar o quanto ela cresceu nos últimos anos. Rondonópolis, penso eu, já beira os 300 mil e contando os que aqui estudam e retornam a suas cidades todo fim de semana a gente passa dos 300 mil”, pontuou um dos internautas.

Contudo, o coordenador do IBGE em Rondonópolis, Marcelo Marques, destaca que os trabalhos do Censo 2022 devem se estender na cidade até fevereiro de 2023. Ele explica que o levantamento, até então, contempla casas com moradores localizados e uma média daquelas onde se tem certeza de pessoas residentes.

Conforme Marcelo, não apenas Rondonópolis teve atraso no Censo 2022, mas todo o Brasil. Ele atesta que os trabalhos estão em andamento em todos os setores, devendo voltar nas casas com moradores ausentes. Em alguns setores, os trabalhos foram iniciados faz pouco tempo.

Como ainda tem trabalho até fevereiro, Marcelo atesta que, com certeza, o número divulgado de Rondonópolis ainda deve aumentar, não podendo estimar quanto. Além da dificuldade na contratação de recenseadores, a cidade tem enfrentado resistência em muitos moradores na pesquisa, principalmente em condomínios e prédios.

No último levantamento do IBGE, também feito com dados estatísticos, Rondonópolis aparecia com 239.613 habitantes. Por outro lado, a grande surpresa de Mato Grosso na prévia do Censo 2022 é a cidade de Sinop, no norte do Estado, que aparecia com 148.960 habitantes no levantamento de 2021 e, agora, surgiu com 199.698 habitantes, devendo ultrapassar os 200.000 mil no resultado final e apresentando um crescimento bem superior ao de Rondonópolis.