Os moradores de diversos bairros de Rondonópolis contabilizam na manhã desta quinta-feira (29/12) os prejuízos causados pela chuva da noite desta quarta-feira (28). Em alguns bairros, moradores ainda limpam a sujeira causada pela chuva. Segundo o pluviômetro do bairro Colina Verde, choveu mais de 103 milímetros entre a noite de ontem e hoje.

No Jardim Ipanema e Vila Boa Esperança, região próxima ao Rio Vermelho, várias casas e estabelecimentos foram invadidos pela água. Hoje pela manhã as pessoas são vistas limpando as ruas e as casas que foram tomadas por lama e água. Alguns moradores perderam todos os móveis da casa, tendo grande prejuízo. No Jardim Ipanema, o nível da água chegou a 70 centímetros da parede de algumas casas.