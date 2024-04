Após empate em 2 a 2 com o Iporá-GO, fora de casa, no último fim de semana, na sua estreia na Série D do Brasileirão deste ano, o União Esporte Clube iniciou a sua preparação para o duelo contra o Capital-TO pela segunda rodada do torneio nacional.

Prevista para o próximo sábado (4), às 19h, a partida marcará o reencontro do colorado com o seu torcedor em um jogo oficial no Estádio Municipal Luthero Lopes. O último foi a final do Mato-grossense, onde saiu derrotado por 1 a 0 para o Cuiabá e com o vice-campeonato estadual.

Apesar do Vermelhinho ter saído de campo com a sensação de que poderia ter vencido o Iporá, o técnico Luciano Dias viu com bons olhos o resultado de igualdade no placar em solo goiano, pelo que os seus jogadores renderam jogando fora de casa.