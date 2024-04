Rondonópolis deve enfrentar dias ainda mais quentes no decorrer dessa semana. As temperaturas na cidade devem ficar em torno de 40ºC até a próxima sexta-feira (3).

Um alerta vermelho de onda de calor foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e prevê temperaturas até 5ºC acima da média nos próximos 3 a 5 dias. Conforme o Inmet, há risco para a saúde no período.

Segundo o Instituto, para esta terça-feira (30), a previsão é de temperatura variando entre 38ºC e 23ºC. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar pode variar entre 90% e 30% ao longo do dia.

O calor deve ficar ainda mais intenso na quarta-feira (1), quando a temperatura deve chegar aos 40ºC na cidade, com mínima em torno de 24ºC. O dia deve ser de poucas nuvens, sem possibilidade de chuva e com a umidade relativa do ar entre 70% e 20%.