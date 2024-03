Vencendo o Vasco na tarde de hoje no Maracanã, por 1 x 0, quando só precisava do empate, o Nova Iguaçu está na final do Campeonato Carioca!

A Laranja da Baixada fez história na tarde deste domingo, no Maracanã, ao vencer o Vasco, no segundo jogo da semifinal. Com gol de Bill no segundo tempo, o Nova Iguaçu avançou para disputar uma decisão estadual pela primeira vez.

O time vai enfrentar o Flamengo, que eliminou o Fluminense na outra semifinal. Nova Iguaçu e Flamengo terão tempo para se preparar para as finais.

O primeiro jogo está marcado para o dia 31 de março.

A volta ocorrerá no dia 7, quando será conhecido o campeão carioca de 2024 nesta final inédita do gigante Flamengo contra o modesto Nova Iguaçu da baixada Fluminense.