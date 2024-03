O Cuiabá venceu o Luverdense por 1 a 0, com gol contra do time de Lucas do Rio Verde, em jogo que aconteceu no início da noite deste domingo (17).

Aos 8 minutos do segundo tempo, o jogador Fernando Sobral fez um lançamento do seu campo de defesa, o zagueiro da Luverdense, Ian, tentou recuar de cabeça e acabou colocando a bola nas redes do seu próprio gol.

O duelo válido pelo primeiro jogo da semifinal do Mato-grossense Martinello Sicredi, aconteceu no Passo das Emas, na cidade de Lucas do Rio Verde.

As duas equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (24), na Arena Pantanal, em Cuiabá.