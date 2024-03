O tradicional adversário do União, o Mixto E. C. que chegou a semifinal da competição do mato-grossense eliminando o Operário Varzeagrandense, acabou perdendo a primeira partida em casa, em plena Arena Pantanal, por 1 x 0 enfrentado o time do União Esporte Clube.

Com 24 títulos, o maior Campeão Mato-grossense está de volta a uma semifinal depois de 11 anos. O Tigre iniciou a disputa por uma vaga na final diante do Colorado neste sábado (16), no Estádio Governador José Fragelli.

Com mando de campo do time Alvinegro, o União acabou vencendo o Mixto por 1 a 0 numa bola parada. O único gol da partida saiu ainda na primeira etapa. Odail Jr cometeu falta em Padu na entrada da grande área. Anderson Canhoto cobrou com precisão e anotou um golaço.

Agora o União de Rondonópolis joga pelo empate para avançar à final pela terceira vez consecutiva no Campeonato Mato-grossense 2024.

O segundo jogo será disputado no próximo sábado, às 18h, no Estádio Luthero Lopes e deverá ter casa cheia com a torcida unionina lotando o Luthero Lopes em apoio ao time, já que vitória do time Alvinegro da Capital pela diferença mínima leva o duelo para os pênaltis.