Conforme o A TRIBUNA noticiou no transcorrer da semana, inclusive com uma entrevista com o pré candidato Adilton Sachetti, Republicanos, realmente aconteceu nesse domingo (17), a reunião de lideranças políticas, com a presença dos pré candidatos Adilton Sachetti, Aylon Arruda (PSD), Marchiane Fritzen (UB) e Thiago Silva (MDB), além de outras presenças políticas.

Figuras importantes da política municipal, que buscam um entendimento e tratativas para uma candidatura única da oposição ao candidato apresentado pelo prefeito Zé do Pátio (PSB) para essas eleições de 6 de outubro de 2024.

O objetivo era também contar com a presença do pré candidato do PL, Cláudio Ferreira, o que não ocorreu. O A Tribuna buscará as informações sobre a ausência de Cláudio Ferreira.