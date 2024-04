Thiago também afirmou que o grupo espera contar com o apoio do governador que, mês passado, sinalizou que pode adotar uma postura de neutralidade na corrida sucessória em Rondonópolis.

Questionado se o grupo deve buscar outros partidos para a aliança, ele mencionou que ainda não desistiu de ter o PP nesta coalização. “O PP esteve ao lado do União Brasil, MDB e Republicanos para reeleger o governador Mauro Mendes em 2022. Então, queremos e vamos trabalhar para que esteja com a gente”, disse o emedebista.

Ele ressaltou que Adilton Sachetti é um excelente quadro político da cidade. “Mas, esta é uma decisão que será tomada de forma conjunta pelo grupo”, reiterou, citando que os partidos que estão construindo este arco de alianças também contam com outros “bons nomes”, como o da empresária Marchiane Fritzen (UB), o do empresário Fausto Bortolini (PRD), o do vice-prefeito Aylon Arruda (Republicanos), entre outros.

“Da mesma forma que fizemos para formar as chapas de vereadores, que foi de forma conjunta, vamos buscar fazer esta discussão sobre a chapa majoritária e o nosso programa de governo. O nosso compromisso é de que saia de dentro do nosso arco de alianças”.

“Esta é uma discussão que vamos começar a fazer nos próximos dias, dentro do grupo”, afirmou Thiago. Rumores de que o emedebista será o nome do grupo à corrida sucessória ganharam força após reunião realizada há cerca de 15 dias, em Cuiabá, para avaliar uma ampla pesquisa de opinião sobre o cenário eleitoral em Rondonópolis.

“Acredito que podemos ter o apoio do Mauro. Fazemos parte da base do governo e aqui em Rondonópolis somente eu, o Adilton e a Marchiane fomos para a rua pedir voto pela sua reeleição. Então, esperamos reciprocidade do governador, que aqui terá a segurança de que a gente estará com ele em 2026”.