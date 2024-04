No decorrer da semana, numa entrevista concedida ao programa “Bom dia Cidade”, da 104 FM, o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (PSB), sinalizou que Paulo José (PSB) e Teti (PT) devem mesmo caminhar juntos nas eleições municipais deste ano.

Chegou a comparar os dois com a histórica dupla de ataque do Santos dos anos 60 que era formada por Pelé e Coutinho. Só não disse quem seria o Pelé e quem seria o Coutinho.

No entanto, pessoas que exercem influência junto ao PT em Rondonópolis confidenciaram ao A TRIBUNA que há uma grande probabilidade de que o petista Teti venha a ser o cabeça de chapa das chamadas “forças progressistas” e, neste caso, se tornaria o “Pelé” de Zé do Pátio, muita embora, naquela mesma entrevista, o prefeito tenha pessoalizado a pré-candidatura de Paulo José, chamando-o de “meu pré-candidato”.

Porém, petistas locais acreditam que quem vai decidir esse jogo é o Presidente Lula, expressão máxima do PT no País.

Dentro desse cenário, o presidente do PT de Rondonópolis, Wendell Girotto, disse ontem à reportagem que a pré-candidatura do Teti está mantida pela sigla. Lembrou que o empresário do agro, com o aval do presidente Lula, vem trabalhando para ampliar o arco de apoio à candidatura que será lançada pelas “forças progressistas”, uma coalização formada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), PSB, PSD, PP e a Federação do Rede e Psol.

“Sem vaidade alguma em ser o cabeça de chapa, mas buscando ampliar o apoio para este grupo, principalmente do setor empresarial”, ponderou, acrescentando que os petistas entendem que a única chance de vencer a eleição deste ano é mantendo a unidade das “forças progressistas” de Rondonópolis.