O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) cobra providências urgentes da Câmara Municipal quanto à denúncia protocolada na Casa, no último dia 3 de abril, pelos controladores internos da prefeitura de Rondonópolis.

Os servidores apontam o não cumprimento, por parte do prefeito Zé Carlos do Pátio, das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) quanto à adoção de medidas para atualização da legislação municipal que trata do Controle Interno.

Conforme ofício protocolado na Câmara Municipal, foi determinado pelo TCE/MT, por meio do acórdão nº 652/2023, de julho do ano passado, que em um prazo de 180 dias, a prefeitura realizasse a atualização da legislação municipal que trata do Controle Interno, fazendo constar o quadro de servidores efetivos e comissionados, bem como as respectivas atribuições, sendo necessário cumprir o disposto no art. 37, II e V, da Constituição Federal e a Resolução de Consulta TCE/MT nº 33/2013 quanto à natureza do cargo comissionado e sua proporcionalidade em relação aos cargos efetivos.

O TCE/MT ainda recomendou que a prefeitura promovesse um estudo orçamentário-financeiro a fim de verificar a possibilidade de adequar a remuneração dos controladores internos.

O diretor financeiro do Sispmur, Reuber Teles e o secretário-geral, Renato Duarte, explicam, no entanto, que passados mais de seis meses da determinação do TCE/MT, a prefeitura não atendeu nenhum dos itens.