O tráfego na BR-364 será interditado neste sábado (13) na região da Serra de São Vicente para manutenção e conservação da rodovia. O fechamento total da pista ocorrerá no sentido Rondonópolis/Cuiabá entre as 22h e 4h.

O bloqueio do fluxo é coordenado pela Nova Rota do Oeste com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a segurança dos motoristas que percorrem a região e dos funcionários que trabalharão na pista. Em caso de chuva, os serviços serão agendados para nova data.

A intervenção está programada para o período noturno – quando o fluxo de veículos é reduzido – como forma de diminuir a interferência na vida de quem precisa percorrer a BR-364. Ainda com este foco, a concessionária e a PRF realizarão a operação Comboio desviando o tráfego norte para a pista sul (Cuiabá / Rondonópolis) na modalidade de ‘Pare e Siga’.