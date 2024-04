O “Ultramacho“, iniciativa esportiva apoiada pela Sedec-MT, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo, atraiu cerca de 1000 atletas para Primavera do Leste neste sábado e domingo (27 e 28), impulsionando o turismo, a rede hoteleira e o comércio local.

Foram realizadas provas de mountain bike com a distância de 50 km, cicloturismo com distância de 25 km e corridas com distâncias de 6 km, 11 km e 21 km, com saídas na Lagoa Municipal Vô Pedro Viana.

“Somente nesse final de semana temos 35 municípios presentes na nossa cidade, fazendo com que Primavera se coloque mais uma vez no cenário esportivo. Além de toda economia movimentada por esse esporte, são hotéis, os restaurantes, graças ao apoio de vários apoiadores como o Governo do Estado de Mato Grosso”, contou o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin.

O Ultramacho possui um calendário de provas anual voltado para o ciclismo e corrida de trilha, o qual é realizado em diversos destinos turísticos de Mato Grosso.

Primavera do Leste recebeu a segunda prova do ano. A primeira foi realizada no município de Campo Verde.

Cleide Rocha participa das provas há mais de 10 anos e veio de Cuiabá para prestigiar o evento participando da prova de 11 km.

“Acho incrível o que Estado tem feito junto ao Ultramacho para valorizar os espaços que das cidades. A gente chegou ontem, ficamos hospedados em um hotel e saímos de noite para conhecer a cidade”, relatou a atleta.

“A parceira do Estado, por meio da Sedec, é fundamental para atingir um dos objetivos da marca que é fazer com que mato-grossense conheça seu estado, por meio do esporte, da aventura e do turismo. O projeto Descubra Mato Grosso é uma das iniciativas que potencializam o conhecimento da nossa comunidade, da nossa população aos nossos atrativos turísticos”, afirmou um dos organizadores do evento, Marcus Vinícius Castro Alves.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, é crucial apoiar iniciativas que impulsionam a economia dos municípios e fomentam o turismo.

“Os participantes vêm de Cuiabá, Rondonópolis e de muitas outras cidades para participar da competição, não sendo apenas os moradores locais. São competidores de 35 municípios, o que significa hotéis lotados, movimento nos restaurantes e nos pontos turísticos. Esse é um dos objetivos do Governo do Estado, promover o desenvolvimento dos municípios, com a economia girando de diversas maneiras, seja com investimentos ou com eventos como este, e por isso estamos presentes e apoiamos”, afirmou o secretário.

O secretário-adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, destaca que esta competição exalta outra faceta da cidade, e o Descubra Mato Grosso, como parceiro, mostra o potencial turístico local.

“O Descubra Mato Grosso trabalha para impulsionar o potencial turístico de Mato Grosso e está presente em eventos e iniciativas que se alinham com esse trabalho. O Ultramacho não só fortalece o esporte do Estado, mas também impulsiona o turismo, destacando as belezas de Primavera do Leste, como a Lagoa Azul, o rio das Mortes, entre outros. A equipe do turismo desempenha seu papel de contribuir, apoiar e promover as belezas que possuímos, em várias frentes. O Governo tem investido na infraestrutura turística e agora precisamos promover esses pontos para que os turistas possam acessá-los”, disse Wellaton.