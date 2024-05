1 de 2

Após as várias polêmicas envolvendo o IPTU 2024 em Rondonópolis, inclusive com o prazo de vencimento sendo adiado devido falhas constatadas no lançamento, os contribuintes têm se deparado agora com mais uma constatação de má gestão dos recursos públicos com o serviço de entrega das guias para pagamento do imposto.

Apesar do prazo inicial de quitação do IPTU ter sido dia 10 de abril, sendo prorrogado para o dia 30 de abril, contribuintes estão sendo surpreendidos com o recebimento dos boletos em domicílio somente nestes últimos dias.

O atraso na entrega dos documentos aos contribuintes gerou uma denúncia ao A TRIBUNA, não tanto pela dificuldade para o pagamento do imposto, pois havia a opção de sua regularização de forma online, pelo portal do Município, ou ainda no Paço Municipal.

A crítica reside, sobretudo, no desperdício de dinheiro público investido com impressão e entrega das guias, que nesse caso não cumpriram sua devida finalidade.

A Prefeitura não revelou quanto pagou pela emissão das guias ou mesmo pela sua entrega, realizada pelos Correios. Contudo, consta nos boletos que cada emissão custou aos cofres públicos R$ 8,96/unidade. Num rápido cálculo, considerando que o Censo 2022 demonstrou que a cidade tinha 105.401 domicílios residenciais, sem considerar os terrenos baldios, a Prefeitura de Rondonópolis deve ter gasto em torno de R$ 1 milhão com esse serviço de emissão e entrega das guias.

Nesses casos em que os documentos chegaram após os prazos dados para sua regularização pelo Município, os gastos com os serviços de emissão e entrega, via Correios, foram desperdiçados, mais dinheiro público jogado no ralo. Ou seja, a municipalidade – a população – pagou por serviços que não tiveram nenhuma serventia.