A Câmara Municipal de Rondonópolis protocolou, ontem (14), no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT), em Cuiabá, uma petição contestando a ação direta de inconstitucionalidade (Adin) ingressada pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

Como o A TRIBUNA vem noticiando, o prefeito ingressou com a ação para não ter que fazer o pagamento das emendas impositivas previstas na Lei de Orçamento Anual (LOA) de 2024, aos legisladores rondonopolitanos, até o dia 30 de junho, como foi aprovado pela Casa de Leis no ano passado. Pátio quer fazer esse pagamento ao longo deste ano, sem especificar quando.

A representação de inconstitucionalidade de Zé do Pátio está prevista para ser julgada nesta quarta-feira (15). No entanto, a reportagem apurou que o legislativo municipal pediu ao relator, desembargador Márcio Vidal, a prorrogação desta data, pois não teria sido intimado para apresentar as informações sobre o processo, como se apresenta nos autos.