Líder isolado do Estadual, o União, que já tem lugar assegurado, no mínimo, nas quartas de final, após resultados da sexta rodada, volta a campo hoje (14), às 19h, no Estádio Municipal Luthero Lopes.

A equipe comandada por Luciano Dias, que segue invicta na competição, com 16 pontos ganhos, recebe o Primavera e, dependendo dos resultados da sétima rodada do Campeonato Mato-grossense de 2024, pode ter assegurada também sua vaga direta à semifinal.

Para isto ocorrer, um empate, em casa, contra o time de Primavera do Leste será o suficiente para o Vermelhinho, desde que o Mixto saia derrotado do “Clássico Vovô”, contra o Dom Bosco, no próximo dia 21, no Dutrinha.

De olho nesta vaga direta, o treinador Luciano Dias deve mandar a campo o que tem melhor à disposição, já que a vitória pode sacramentar, além da vaga direta, o direito de fazer a grande decisão do Estadual 2024 em casa.

As únicas ausências devem ser Pikachu, que acabou expulso no empate, em 1 a 1, contra o Cuiabá, na quinta-feira passada, na Arena Pantanal. A outra baixa é o atacante Anderson Canhoto, que segue preservado pela comissão técnica e está fora do jogo.

Com uma campanha notável, o União tem o melhor aproveitamento entre os dez concorrentes. Venceu cinco vezes e empatou somente uma.

O Vermelhinho, que tem o melhor início de Estadual de sua história, tem a defesa menos vazada da competição, com três gols sofridos. Tem ainda o segundo melhor ataque, com 11 gols marcados, atrás apenas do Cuiabá, que soma 13.

ACADEMIA RESPIRA

Após deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Mato-grossense, com a vitória de virada conquistada diante do Nova Mutum, por 2 a 1, no Estádio Municipal Luthero Lopes, no sábado de carnaval, o Academia tem pela frente o Luverdense, na noite desta quinta-feira (15), em Lucas do Rio Verde.

O Capitão América, embalado pelas duas últimas vitórias no Estadual, que o tiraram da zona da confusão, busca mais um bom resultado no estádio Passo das Emas, às 19h e, com isso, seguir sonhando com a possibilidade de se classificar à próxima fase do Campeonato Mato-grossense.