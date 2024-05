O evento ainda contará com dois palcos e uma cerimônia de premiação mais enxuta, além do “Espaço Mulher”, um local reservado para massagens, retoque de maquiagem, dentre outros serviços.

“Nós trabalhamos esse ano priorizando as empresas locais. Toda a realização da festa será feita por empresas de Rondonópolis, desde a produção do evento às atrações musicais. Também abrimos, pela primeira vez, espaço para que algumas empresas parceiras possam expor seus produtos e para patrocinadores”, ressalta Marchiane.

A presidente da entidade, Marchiane Fritzen, destaca que a festa deste ano foi feita exclusivamente por empresas locais e trará algumas novidades ao público, que além da esperada cerimônia de premiação, poderá comemorar com jantar e atrações musicais.

A festa do 14º Prêmio Acir de Destaque Empresarial, que acontece na noite deste sábado (11), no Espaço Tulipas Castelo, deve agitar o meio empresarial local. A expectativa da Acir é que o evento reúna mais de mil pessoas.

A festa do 14º Prêmio Acir de Destaque Empresarial terá início às 19h30. Além da cerimônia oficial com a entrega dos prêmios, o evento ainda contará com shows de Karol Moura, Ruan Ravi e Hayane e Vinícius.

A festa celebra a eleição dos melhores de Rondonópolis, por mérito e esforço de cada empresa. Neste ano, com um novo formato de votação, a Acir buscou proporcionar mais equidade nas chances de participação e eleição de cada participante.

Em parceria com a entidade classista, o A TRIBUNA irá produzir a revista oficial do 14º Prêmio Acir, oportunidade para que os premiados eternizem o momento de sua empresa.