A Ação Solidária Emergencial em Prol do Rio Grande do Sul, organizada pela Diocese de Rondonópolis e parceiros, terminou com cerca de 700 toneladas de doações arrecadadas.

Os produtos doados saíram na manhã desta sexta-feira (10) de Rondonópolis em um comboio formado por 16 carretas bitrens fornecidas por transportadoras locais com destino a Porto Alegre.

O comboio está sendo escoltado por duas equipes da 14ª Companhia Independente da Força Tática da Polícia Militar e saiu do Centro de Eventos da Paróquia Santa Terezinha.

Segundo um dos coordenadores da ação solidária, Miguel Weber, a previsão é que o comboio chegue até o meio-dia da próxima segunda-feira (13) ao Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, na capital, Porto Alegre.

As carretas foram carregadas por voluntários e levam doações como alimentos não perecíveis, água, colchões, materiais de limpeza e higiene, ração para animais, roupas e agasalhos, além de cobertores e demais produtos que podem ajudar as famílias desalojadas neste momento difícil.