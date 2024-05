Pré-candidato a prefeito pelo PT, o empresário e assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Ernesto Augustin, o Teti, não compareceu ao encontro dos “progressistas” realizado na noite desta sexta-feira (10), no Salão Paroquial da Igreja São José Operário, na região da Vila Operária.

Com isso, aumentam os rumores de que ele estaria disposto a romper com o grupo do prefeito Zé Carlos do Pátio para a disputa da prefeitura, na eleição do próximo dia 6 de outubro.

A aliança entre os partidos da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PV e PCdoB, com o grupo de Pátio já era dada praticamente como certa. A chapa desenhada teria o diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB), e, muito provavelmente, Teti.

Como antecipou o A TRIBUNA em sua edição desta sexta-feira, uma fonte revelou que o motivo da insatisfação de Teti seria a forma pela qual o prefeito vem construindo a coalização de partidos de esquerda e centro-esquerda, as chamadas forças progressistas, com vistas à corrida sucessória deste ano em Rondonópolis.

Por conta disso, Teti, que teria ficado irritado também com articulações sendo feitas sem ter diálogo, teria dito a interlocutores que “do jeito que está”, a Federação Brasil Esperança não vai caminhar com o grupo patista.