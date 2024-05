Diante da insatisfação dos vereadores de que várias perguntas não teriam sido respondidas, o líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (PSB), assumiu o compromisso da secretária encaminhar as respostas, por escrito, até esta sexta-feira.

Questionado sobre o que pretende fazer, o tucano adiantou que deverá apresentar, já na segunda-feira (13), de forma urgente, um requerimento e que, como a Câmara se trata de um colegiado, pretende discutir com os demais colegas na terça-feira, durante a Ordem do Dia, outras medidas a serem tomadas.

OUTRO LADO

Procurado pelo A TRIBUNA, o vereador Reginaldo alegou que as respostas não foram enviadas por Ione porque, segundo ele, as perguntas que ficaram sem respostas só chegaram no final da tarde de ontem na Secretaria Municipal de Saúde.

“O ofício encaminhado pela Câmara com as perguntas pendentes só chegou hoje (sexta-feira), no fim da tarde, na secretaria. Então, as respostas serão providenciadas e encaminhadas oportunamente”, disse o vereador, sem precisar uma data para que sejam protocoladas na Casa de Leis.