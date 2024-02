Moradores da Gleba Rio Vermelho querem a conclusão do posto de saúde daquela localidade. Iniciada há mais de um ano, a obra está parada há mais de 90 dias, segundo o presidente da Associação Nova Aliança da Gleba Rio Vermelho, Nelsivon Gomes.

O serviço está orçado em pouco mais de R$ 800 mil e encontra-se hoje abandonado em meio ao mato que toma conta do prédio parcialmente construído.

Conforme o líder comunitário, há materiais de construção como areia, sacos de cimento e tijolos abandonados no local. O prédio que deve abrigar o posto de saúde e atender moradores da região rural está com grande parte da estrutura pronta, porém esta vem se deteriorando há 90 dias, abandonada em meio ao matagal que começa tomar conta do espaço.

Nelsivon explicou que a construção do posto de saúde da Gleba Rio Vermelho teve início há um ano e deveriam ser investidos aproximadamente R$ 800 mil pela Prefeitura.

“Acontece que há 90 dias a empresa parou a obra que está abandonada desde então. É dinheiro público, da população, que está aqui”, disse o líder comunitário que cobrou do Município a retomada da construção.

Enquanto o serviço fica paralisado, os moradores não contam com o atendimento de saúde no novo prédio e são prejudicados. “É dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro dos impostos que foi empregado na obra. Mais de R$ 800 mil investidos e o prédio está assim, parado há mais de 90 dias”, lamentou.