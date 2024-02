Atual presidente do PSD de Rondonópolis e pré-candidato a prefeito, o vice-prefeito Aylon Arruda pode trocar de partido. O A TRIBUNA apurou que ele avalia esta possibilidade após receber alguns convites de outras siglas, sendo que um deles seria do Republicanos, que tem como pré-candidato à sucessão municipal em outubro deste ano o ex-prefeito Adilton Sachetti.

Ouvido pelo A TRIBUNA, Aylon confirmou que nas conversas que tem feito para discutir o pleito deste ano, recebeu convites de filiação, sem citar quais as siglas. Porém, admitiu estar conversando com o Republicanos.

“Por enquanto, só conversas”, despistou o vice-prefeito, acrescentando que tudo ainda está no campo das possibilidades. “Quanto ao Republicanos, tudo muito cedo ainda. Nada formal, por enquanto”.

Ele observou que um convite é feito com a participação ativa da executiva do partido, lideranças e militantes. “Para ser aceito, é preciso estar muito bem alinhado com o partido de origem. Não é assim, no afogadilho”, ponderou.

Questionado como ficaria a definição sobre a candidatura a prefeito, caso se filie ao Republicanos, do ex-prefeito Adilton Sachetti, o vice-prefeito de Zé do Pátio desconversou dizendo que, neste momento, não está se discutindo nomes, mas, sim, Rondonópolis.

“Não estamos discutindo sucessão, estamos conversando sobre Rondonópolis, os seus próximos 30 anos e não só as próximas eleições”, sentenciou.