A portaria 420, de 8 de fevereiro de 2024, assinada pelo presidente da Câmara, Júnior Mendonça (PT), determina, entre outros procedimentos, a obrigatoriedade do uso de máscara para o público e servidores nas dependências do legislativo municipal. A portaria foi publicada no último dia 9 de fevereiro.

Segundo a Câmara Municipal, as medidas de prevenção se fazem necessárias diante da evolução do quadro da Covid-19 em Rondonópolis e pelo fato de servidores do legislativo municipal terem testado positivo para a doença, bem como pela Câmara receber diariamente um grande fluxo de pessoas em suas dependências.

A portaria prevê que as medidas possam ser revistas sempre que necessário, caso haja regressão ou progressão do quadro de saúde pública.

Com validade já a partir do retorno das atividades legislativas após o Carnaval, prevista para hoje (14), as medidas de prevenção valem inicialmente por 30 dias.