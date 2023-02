A parte azul de Rondonópolis pode comemorar. O Vila Aurora, após um hiato de oito anos, está de volta ao futebol profissional. O A Tribuna apurou que a diretoria do Tigrão comunica hoje (10) à Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) que disputará este ano o Campeonato Mato-grossense da 2ª Divisão.

No seu retorno ao futebol profissional, o Vila, além do apoio de sua apaixonada torcida, que aguardava com ansiedade a volta do clube aos gramados, deverá contar com o apoio de investidores, que montarão uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) para administrar o futebol do time.

Os nomes dos investidores não foram revelados ainda. A montagem do elenco ficará a cargo do diretor de futebol Edson Lopes, o professor Edinho.

A medida está sendo tomada, segundo a diretoria do clube, para trazer soluções financeiras e esportivas, ampliando assim as possibilidades de levantar o Tigrão no cenário do futebol mato-grossense.

A competição tem início previsto para o dia 22 de abril. Além do Tigrão, outras dez equipes demonstraram interesse de participar da competição: Ação, Araguaia, Atlético-MT, Cáceres E.C, Campo Novo do Parecis, Operário F.C Ltda, Paulistano, Poconé E.C, Primavera A.C e Sorriso F.C.