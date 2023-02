O 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis está sob novo comando. O tenente-coronel da Polícia Militar, Lauro Osório, assumiu ontem (9) o cargo, durante cerimônia oficial de troca de comando, com a presença do ex-comandante, tenente-coronel Gleber Cândido. Lauro Osório assume o posto destacando que pretende dar continuidade aos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos e deve focar no combate à violência no trânsito.

Para o comandante, uma das principais demandas que precisam ser consideradas é a questão do trânsito, observando que Rondonópolis tem uma das maiores frotas de veículos em circulação do Estado e vem registrando um grande número de acidentes.

“É preciso fazer um trabalho voltado para o trânsito. Vamos tratar dessa questão junto com a Prefeitura e a Ciretran para que possamos fazer essa fiscalização de trânsito, e acionar a Sesp [Secretaria de Estado de Segurança Pública] e o GGI relativo às questões do trânsito”, explicou ele, complementando que desta forma será possível minimizar a violência diária no trânsito da cidade.

Além de focar em ações para reduzir a violência no trânsito, o tenente-coronel destacou que pretende dar sequência às ações e programas que estavam sendo implementadas pelo ex-comandante Gleber Cândido, que estava há 3 anos no cargo.

“Na verdade esse planejamento é baseado em um programa que existe no comando regional, que é o ‘Guardiões do Sudeste’, com várias fases de planejamento e operacionalidade, que vai desde a ‘Escola Segura’, até o ‘Patrulhamento Rural’, o trabalho de proximidade com comerciantes, hospitais, postos de gasolina, locais onde, geralmente, há grande movimentação de pessoas e que pode haver ocorrências, para que a gente possa fazer a intervenção”.