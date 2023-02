A minuta da resolução, que tem o propósito de inserir políticas de combate ao assédio moral, sexual, o racismo e todas outras formas de preconceitos, entrou em discussão para a sua aprovação no Conselho Superior Universitário (Consuni), no final do ano passado.

A instalação de banheiro sem identificação de gênero no campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), prevista em uma minuta de Resolução proposta pela reitoria da instituição no ano passado, visando torná-la mais inclusiva, foi debatida pela comunidade acadêmica, em uma assembleia realizada no auditório da instituição federal de ensino superior, nesta quarta-feira (8).

“Em dezembro do ano passado, a minuta de Resolução entrou em discussão e o inciso 12 que estabelece a implantação de banheiros sem identificação de gênero foi questionada por um dos conselheiros. Então, decidi pedir vistas e convocar a comunidade acadêmica para debater esta questão, que é polêmica e carregada de preconceitos”, disse a professora Beatriz Oliveira Feitosa, representante do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICCHS) no Consuni.

Ela ressalta que, ao convocar a assembleia para debater com a comunidade acadêmica o tema, pretendeu fundamentar o seu voto, “no sentido de tornarmos a nossa universidade, que está nascendo agora, mais inclusiva, com a inserção de políticas de combate a todas as formas de discriminação e de violência”. A reunião do Consuni que discutirá o assunto ainda não tem data definida.

Ela ressalta ainda que os banheiros sem identificação de gênero estão destinados para as pessoas que reivindicam por eles. Além disso, explica a professora, a implantação destes espaços não tem o intuito de acabar com os banheiros femininos e masculinos existentes no campus, mas, sim, proporcionar a inserção de uma parcela dos estudantes e atender a uma constante reivindicação da comunidade LGBTQIA+.

A Assembleia contou com representantes da reitoria, professores, técnicos, estudantes, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) e da comunidade externa, como a ativista LGBTQIA+, Adriana Líario.