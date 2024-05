1 de 2

O comboio com 16 carretas bitrens, escoltado pelas equipes da Força Tática da Polícia Militar, chegou por volta das 16h30 de ontem (13) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo o comandante da Força Tática, coronel da Polícia Militar, Gleber Cândido, a viagem ocorreu sem intercorrências, dentro da normalidade.

As carretas, carregadas com aproximadamente 700 toneladas de doações, saíram de Rondonópolis na sexta-feira (10) pela manhã. As doações arrecadadas pela campanha Ação Solidária em Prol do RS, coordenada pela Diocese de Rondonópolis com vários parceiros, foram levadas até o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, na capital gaúcha.

Os veículos foram carregados por voluntários e levaram doações como alimentos não perecíveis, água, colchões, materiais de limpeza e higiene, ração para animais, roupas e agasalhos, além de cobertores e demais produtos que podem ajudar as famílias desalojadas neste momento difícil.