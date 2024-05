A votação para o 14º Prêmio Destaque Empresarial de Rondonópolis, promovida pela ACIR – Associação Comercial e Empresarial de Rondonópolis, aconteceu entre os dias 9 e 28 de abril de 2024, e foi pela primeira vez de forma online, mas com metodologia desenvolvida pela Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat).

O ponto alto do evento ocorreu na noite do último sábado (11/5), em uma grande festa no Centro de Eventos Tulipas, que esteve completamente lotado para a revelação dos ganhadores.

O A TRIBUNA, em parceria com a ACIR, está preparando uma Revista “Destaque Empresarial” com todo o registro do evento, que circulará no mês de junho, tanto na versão impressa para todos seus assinantes e leitores, como também disponível em várias plataformas, a revista digital no site atribunamt.com.br, no site da própria ACIR, bem como posts exclusivos no www.atribunamt.com.br, divulgação nas redes sociais e compartilhamento no WhatsApp. Uma publicação de luxo para os vencedores eternizarem a sua conquista no arquivo de 54 anos do A TRIBUNA.

PRINCIPAL PREMIAÇÃO

Um dos grandes destaques da noite ficou por conta do Grupo TMI, que em pouco mais de uma década de atuação já se desponta entre as mais influentes empresas de Rondonópolis. E isso ficou comprovado com o 14° Prêmio ACIR de Destaque Empresarial 2023, a principal premiação empresarial do município e região.

A TMI Investimentos Imobiliários foi consagrada como a melhor construtora de Rondonópolis e ainda com o prêmio máximo do evento: o de Empresário do Ano para Thiago Muniz, sócio-fundador do grupo empresarial.

Além de ser a escolhida pela população como a melhor construtora de Rondonópolis, os diretores da ACIR, em uma concorrida disputa, escolheram Thiago Muniz como o Empresário do Ano de 2023 em Rondonópolis, com base em critérios como investimentos na cidade, visibilidade, representatividade, crescimento e ação social.

Sobre o principal prêmio do setor, o empresário Thiago Muniz externou ao A TRIBUNA que é uma alegria muito grande em ver o reconhecimento de todo um trabalho, não só dele, mas de todo o grupo empresarial.

“Isso significa o reconhecimento e a gratidão de uma comunidade, que é a população da minha cidade, a qual sempre acreditei e vou continuar acreditando. Como também que a gente está no caminho certo, trabalhando com muita responsabilidade e muito otimismo no futuro”, externou.

Para Thiago Muniz, o reconhecimento como empresário do ano em Rondonópolis é, acima de tudo, fruto de muita dedicação e trabalho de uma equipe competente e que trabalha não só pela empresa ou pela marca, mas sempre visando a melhoria da cidade como um todo.

“A gente precisa dar uma pequena contribuição para que as pessoas se sintam melhor morando aqui em Rondonópolis, e faço questão de tentar refletir isso em cada empreendimento que a gente constrói”, afirmou.

A diretora da TMI, Patrícia Muniz, por sua vez, externou à reportagem que todo o Grupo se sente muito honrado e grato a Deus diante da premiação de melhor construtora de Rondonópolis.

“Quem realmente conhece a nossa história sabe que esse resultado é a resposta dos 11 anos de muito trabalho, dedicação e amor pelo que fazemos. Receber esse prêmio como a melhor construtora, sendo reconhecidos pela população da nossa cidade, nos incentiva ainda mais a seguirmos sempre inovando em todos os nossos projetos”, analisou.

Patrícia Muniz entende que a conquista do Prêmio ACIR ocorre justamente por conta da trajetória do Grupo TMI, marcada por todas as inovações que tem trazido.

“Quando eu falo inovação não é só do projeto do empreendimento em si, mas é de um projeto que vai contribuir com a cidade, principalmente porque todas essas inovações impactam positivamente não só no mercado imobiliário, mas na sociedade como um todo. A nossa visão diante de um projeto não é só o metro quadrado que vamos vender, mas também o benefício que aquele empreendimento pode trazer no seu entorno, como exemplo as gentilezas urbanas, deixando a cidade mais bonita”, afirmou.

Outra inovação implantada pelo Grupo TMI como responsabilidade social é o Natal Mágico, um evento gratuito, com muitas atrações e feito para receber as pessoas da cidade e até da região, na época de fim de ano.

Por último, um projeto único da empresa em Rondonópolis e Mato Grosso é o Niraj Towers, que repercutiu não apenas na cidade e no Estado, mas no Brasil inteiro, por serem as torres mais altas do Centro-Oeste e a terceira do Brasil, com shopping, hotel e centro de eventos.

“Essas inovações e ousadia em nossos projetos são a resposta do quanto acreditamos no progresso de nossa cidade e Estado perante o nosso Brasil. Com certeza, essa positividade que a TMI traz para Rondonópolis foi importante e contribuiu para o resultado desse Destaque Empresarial. Agradecemos de coração a todos que nos escolheram. Saibam que essa conquista, para nós e toda nossa equipe, é muito importante, pois, além de termos como uma inspiração diária, mostra que estamos no rumo correto”, reforçaram Patrícia e Thiago.