O Observatório Social de Rondonópolis (OSR) acionou o Ministério Público Estadual (MPE) para cobrar respostas da prefeitura sobre a situação de abandono em que se encontra o Parque Natural Municipal de Rondonópolis (antigo Parque da Seriema).

Como o A TRIBUNA já mostrou em várias reportagens, mesmo com a estrutura interna pronta há mais de dois anos, o parque não foi inaugurado até hoje por falta de uma via de acesso.

A obra, que já custou aproximadamente R$ 7 milhões aos cofres públicos, teve a fiação furtada, assim como o transformador de energia, teve ainda vasos sanitários e portas quebrados, além de estar sendo totalmente tomado pelo mato.

“Oficializamos o MP, pois queremos saber o motivo pelo qual este parque não sai do papel e quem vai ser responsabilizado pelo total abandono em que se encontra. São milhões de reais perdidos no meio do nada. É revoltante”, desabafou ao A TRIBUNA, ontem, a coordenadora do Observatório Social de Rondonópolis, Tuliane Bessa.

No final do mês passado o A TRIBUNA mostrou, mais uma vez, as condições precárias em que se encontram os espaços construídos no parque. Em meio ao mato, banheiros, quadras esportivas e demais estruturas que compõem o local estão praticamente destruídos.