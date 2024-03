Ano após ano, a sustentabilidade vem ganhando cada vez mais importância na pecuária. Impulsionada pelos consumidores e abraçada pelos frigoríficos, esta demanda hoje se tornou um diferencial competitivo na atividade, estratégia já percebida por muitos pecuaristas no estado do Mato Grosso.

A redução na pegada de carbono – número obtido a partir da divisão das emissões da produção pelo volume de carne produzido -, tem sido possível graças ao uso de práticas e tecnologias inovadoras, além de foco na gestão em campo.

Os resultados têm chamado a atenção: em muitas propriedades, a pegada de carbono medida já é menos da metade da média observada na pecuária nacional.

Um exemplo real desta transformação será apresentada no próximo dia 15 de março, durante a primeira etapa do 11º Simpósio Nutripura, que acontece na fazenda Santa Maria, em Rondonópolis.

A propriedade, que é altamente produtiva, atingiu na safra 22/23 uma pegada de carbono 16.7 quilos de CO2 equivalente por quilo de carcaça, um número muito inferior à média nacional, hoje em torno de 60 quilos.

Cliente exclusiva da Nutripura desde 2019, a fazenda deve melhorar ainda mais este índice na safra 23/24, quando espera reduzir a sua pegada de carbono para 14.2 quilos de CO2 equivalente por quilo de carcaça.

Os resultados estão diretamente ligados às estratégias definidas em conjunto com os consultores da Nutripura e à introdução da tecnologia KonectPasto, voltada ao monitoramento de pastagens, em duas novas áreas da propriedade.

Todas as soluções desenvolvidas pela Nutripura serão apresentadas no evento, assim como a fórmula para transformar a pecuária convencional em uma atividade muito mais sustentável, produtiva e rentável.

Em 2024, o Simpósio Nutripura passará por cinco cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo quatro dias de campo e um evento de encerramento com a presença de palestrantes de peso como o escritor Augusto Cury, o empresário Jorge Nishimura (sócio da Jacto) e o consultor Marcos Jank, marcado para os dias 4 e 5 de julho, em Cuiabá. Os ingressos para todas as etapas já estão disponíveis através do site nutripura.com.br/simposio.